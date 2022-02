Erneut Suchaktion nach Lawinenabgang in Tirol mit mehreren Verschütteten

Nach ersten Informationen dürfte es drei Verschüttete geben. Insgesamt sollen vier Sportler am Unfall beteiligt sein, hieß es von Leitstelle und Polizei gegenüber der APA. Die Lawine dürfte im Bereich der Gammerspitze abgegangen sein. Aufgrund der ausgesetzten und lawinengefährlichen Position gestalte sich der Einsatz sehr schwierig. Vier Notarzthubschrauber, ein Polizeihubschrauber sowie drei Bergrettungen wurden alarmiert.

Am Samstag ist dies nach dem lawinenträchtigen Freitag mit sieben Todesopfern in Tirol der erste Einsatz, hieß es. Insgesamt verzeichnete die Leitstelle am Vortag rund 30 Lawinenabgänge. Darunter waren einige "Negativlawinen" - also Lawinenabgänge, bei denen keine Personen zu Schaden gekommen waren. Es herrschte bei wunderschönem Winterwetter aufgrund der Schneefälle und des Windes in Tirol eine heikle Lawinensituation. Für Samstag und Sonntag wurde die Lawinenwarnstufe 3 auf der fünfteiligen Skala ausgegeben.