Suchaktion nach 3 vermissten Kletterern in Tirol

Eine befreundete Person der drei Alpinsportler hatte Mittwochfrüh gegenüber der Leitstelle Tirol Alarm geschlagen, da der Kontakt zu ihnen abgebrochen war, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin wurde die Suche von Alpinpolizei, Bergrettern und drei Hubschraubern gestartet.

Diese verlief aber vorerst ohne Ergebnis. Die Vermissten wurden in der Ostwand des sogenannten Predigtstuhl auf über 2.000 Metern Seehöhe vermutet. Bisher konnte man keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen, hieß es in Medienberichten. Wolken- und Nebelfelder erschwerten am Mittwochvormittag zudem die Suche.

