Subtil statt brachial: Flirtstrategien bei Vögeln

So mache etwa subtiles, spielerisches Verhalten wie eine vordergründige Schüchternheit neugierig und könne bei potenziellen Sexualpartnerinnen das Interesse erhöhen. Bisher wurde in der Forschung meist davon ausgegangen, dass beim Balzen jene Männchen am erfolgreichsten sind, die massiv auftreten.

Choreografie der Annäherung

"Ähnlich wie in der menschlichen Musik oder im Theater können Balzvorführungen echte Darbietungen sein", sagt Leonida Fusani, Leiter des Konrad-Lorenz-Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung an der Vetmeduni. Die Art und Weise, wie sich solche Darbietungen entfalteten, stelle eine vielversprechende und neue Richtung für die Erforschung des Balzverhaltens dar. So sind laut dem Wissenschafter Thomas MacGillavry zum Beispiel "sehr intensive Bewegungen oft mit subtileren Komponenten wie statischen Körperhaltungen oder Versteckspielen gekoppelt".

Dass solche Aspekte bislang in der Forschung unterrepräsentiert seien, liege daran, dass Verhaltensweisen traditionell in ihre Bestandteile zerlegt und nicht in ihrer Gesamtheit gesehen würden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper