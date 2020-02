Sturzbetrunkene Skifahrerin mit Pistengerät ins Tal gebracht

Eine 19-Jährige musste am Samstagabend von einem Pistengerät von der Planai ins Tal nach Schladming (Bezirk Liezen) gebracht worden. Die Skifahrerin hatte sich derart stark betrunken, dass sie nicht mehr selbst ins Tal zu fahren konnte. Freunde verständigten daraufhin die Einsatzkräfte, teilte die Polizei mit.

Die junge Skifahrerin hatte in einem Lokal neben der Piste nach eigenen Angaben einige alkoholische Getränke zu sich genommen. Als sie gegen 16.30 Uhr ins Tal fahren wollte, war sie dazu nicht mehr imstande.

"Sie haben wirklich länger versucht, mit ihr hinunter zu fahren, aber sie war zu betrunken", meinte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Immerhin verständigten die Bekannten der Frau erst rund drei Stunden später die Einsatzkräfte. Mit einem Pistengerät wurde die 19-Jährige schließlich unbeschadet vom Berg gebracht.

Betrunken durch Schladming geirrt

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte auch der Anlass für das Verschwinden eines 24-jährigen Oberösterreichers in Schladming gewesen sein. Der Bursch hatte sich, nachdem er mit Freunden im Skigebiet Hochwurzen unterwegs gewesen war, am Freitag gegen Mitternacht von der Gruppe getrennt. Da ihn die Kollegen telefonisch nicht mehr erreichen konnten und er auch nicht in der gemeinsamen Unterkunft war, schlugen sie Alarm.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Bergrettung, Alpinpolizei und der Polizeihubschrauber, suchte nach dem jungen Mann. Er tauchte gegen acht Uhr morgens unversehrt im Ortsgebiet von Schladming wieder auf. Medienberichten zufolge sei er sturzbetrunken gewesen und die ganze Nacht durch Schladming geirrt, um seine Unterkunft zu finden.

Promillegrenze für Skifahrer?

Betrunkene Skiurlauber lösten heuer bereits mehrmals Diskussionen aus. In einem Skigebiet in Salzburg zog das kürzlich drastische Konsequenzen nach sich: Der Geschäftsführer der Bergbahnen Großarl warf das Handtuch, weil er die Verantwortung nicht mehr übernehmen wollte.

Auslöser für den Rücktritt war ein Zwischenfall am vergangenen 26. Dezember: Ein schwer betrunkener Skifahrer habe auf der Piste geschlafen und sei dabei fast von einer Pistenraupe überfahren worden, schilderte der kaufmännische Bergbahnen-Chef Josef Gruber. Auch der Bergrettungsarzt zog Konsequenzen. Die OÖN haben berichtet.

Vor diesem Hintergrund wurden Stimmen für eine Promillegrenze auf Skipisten laut.

