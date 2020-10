Föhnsturm: Zwölfjährige von Baum getroffen

In Rum in Tirol wurde ein zwölfjähriges Mädchen von einem umstürzenden Baum getroffen, es kam laut Polizeiangaben mit leichten Verletzungen davon. Das Mädchen hatte sich gegen 19.35 Uhr vor einer Wohnanlage aufgehalten, seine Mutter wurde durch einen Schrei aufmerksam und entdeckte ihre Tochter unter dem umgestürzten Baum mit einem Stammdurchmesser von rund 20 Zentimetern. Die Zwölfjährige wurde in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert und befand sich am Samstag vorläufig noch dort zur weiteren Beobachtung.

Glimpflich waren bereits am Freitagnachmittag zwei wetterbedingte Notlandungen von Sportsegelfliegern verlaufen. Zwei deutsche 20-Jährige, die von Garmisch (Deutschland) aus zu einer Inntal-Runde gestartet waren, mussten ihren Flug bei Kematen (Bez. Innsbruck-Land) abbrechen und auf einem Feld niedergehen. Ein 43-jähriger Segelfliegerpilot aus Innsbruck musste wenig später zur Außenlandung auf einem Feld zwischen Rum und Thaur (Bez. Innsbruck-Land) ansetzen. Die Flugzeuginsassen blieben jeweils unverletzt. Das Föhnwetter hielt Samstagfrüh an und sorgte für zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen herabfallender Äste. Personen- oder größere Sachschäden wurden vorläufig nicht verzeichnet.

Orkanstärke in den Bergen

Der Föhnsturm hat auf einigen Bergen wie erwartet Orkanstärke erreicht. An den ZAMG-Wetterstationen Patscherkofel (Tirol, 2.251 m) und Rudolfshütte (Salzburg, 2.317 m) wurden in der Nacht auf Samstag Windspitzen bis 160 km/h gemessen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. In tiefen Lagen wurden in Innsbruck, Bad Gastein und Abtenau Spitzen zwischen 90 und 100 km/h festgestellt, in der Stadt Salzburg, in Golling, Saalbach und Schröcken 70 bis 80 km/h.

Mit einer kräftigen Südströmung stauten sich Regenwolken an der Südseite der Alpen und hier regnete es zum Teil stark. An der Wetterstation Kötschach-Mauthen kamen in 24 Stunden (Freitagfrüh bis Samstagfrüh) 90 Millimeter Regen zusammen, in Dellach im Drautal 70 Millimeter. Zum Vergleich: In einem durchschnittlichen gesamten Oktober fallen in Kötschach-Mauthen 186 Millimeter Niederschlag, in Dellach 147 Millimeter.

109 km/h am Feuerkogel

In Oberösterreich fegte der Sturm am Samstagmorgen mit Böen von bis zu 109 km/h über das Feuerkogel-Plateau. Im Flachland hielt sich die Windstärke in Grenzen: So wurden am Vormittag in Bad Goisern 61 km/h registriert, in Weyer waren es 60, in Altmünster 58. Das Landesfeuerwehrkommando verzeichnete keine Einsätze wegen des Sturms.

Für drei Bezirke in Oberösterreich gilt noch bis Samstag, 18 Uhr Warnstufe "orange": In Gmunden, Kirchdorf und Steyr-Land erwarten die Meteorologen weiterhin kräftigen Föhn mit Spitzen bis 90 km/h, in den Föhnschneisen des Hochgebirges teils sogar mehr als 100 km/h.

Die Bezirke am Alpennordrand und am Übergang zum Alpenvorland sind gelb eingezeichnet. Das bedeutet Windspitzen bis 70 km/h. Am Nachmittag dreht der Wind im Flachland auf West und erreicht Windspitzen um 50 km/h. Dichte Wolkenfelder ziehen durch und die Sonne scheint nur zeitweise. Am Nachmittag und Abend ist etwas Regen möglich. Auch der Sonntag wird föhnig, aber nicht mehr stürmisch. Neben durchziehenden hohen Wolken scheint häufig die Sonne, die Höchsttemperaturen erreichen 15 bis 19 Grad.

