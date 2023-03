Sturmfront über Salzburg: Fünf Paragleiter im Flachgau abgestürzt

Dabei wurden insgesamt sechs Personen verletzt, mindestens zwei davon schwer. Bei einem Paragleiter handelte es sich um einen Tandemflug mit zwei Personen. "Um 13.30 Uhr ist eine Sturmfront durchgezogen", schilderte die Sprecherin des Roten Kreuzes Salzburg, Roberta Thanner.

Ein Paragleiter stürzte in Koppl ab. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 6 ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ein weiterer Pilot, der sich bei einem Absturz bei Fuschl schwer verletzte, wurde mit einem Rettungswagen des Roten Kreuzes ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Zwei Leichtverletzte gab es bei Abstürzen beim Salzburgring in Koppl und in der Nähe des Hotels "Jagdhof" in Hof bei Salzburg. Die zwei Piloten wurden mit Rettungswägen ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Zu einem weiteren Absturz kam es bei einem Tandemflug gegen 14.00 Uhr in Ebenau. Der Gleitschirm blieb in einem Baum hängen. Entgegen ersten Informationen wurden die zwei Personen verletzt. Sie wurden mit dem Notarzthubschrauber Martin 10 beziehungsweise vom Roten Kreuz mit dem Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht, wie die Rot-Kreuz-Sprecherin um 15.50 Uhr erklärte. Bergretterinnen und Bergretter der Ortsstelle Salzburg sowie Feuerwehrleute rückten zur Bergung aus.

Am Freitag herrschte vorerst noch mildes Wetter. Viele Gleitschirmpiloten sind vom Salzburger Gaisberg aus gestartet.

