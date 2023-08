Sturm brachte Segelboot im Irrsee zum Kentern

Der Salzburger Landesverband meldete zahlreiche Einsätze, verletzt wurde zum Glück niemand.

Im Irrsee kenterte ein Segelboot die Wasserrettung Mondsee, die Wasserrettung Loibichl und die FF Zell am Moos rückten zur Personenrettung aus. Die Segler konnten sich unverletzt ans Ufer retten, berichtete das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich am Mittwoch. Auch am Attersee und am Mondsee mussten Boote geborgen werden.

Ruderboot galt als vermisst

Am Wolfgangsee galt ein Ruderboot samt Besatzung als vermisst. Die Wasserrettung St. Gilgen am Wolfgangsee und die Freiwillige Feuerwehr St. Wolfgang konnten nach einer Suchfahrt am See sowohl Boot als auch Besatzung wohlauf auffinden.

Am Badeplatz Loibichl blieben nach einem Gewittersturm Badesachen liegen und lösten einen Sucheinsatz der Ortstellen Mondsee und Loibichl aus. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde der Einsatz beendet.

Am Obertrumersee mussten Boote abgeschleppt werden. Hier stand die Wasserrettung Seeham im Einsatz.

Oberösterreich: 116 Feuerwehren im Einsatz

Bei der Sturm- und Gewitterfront in der Nacht auf Mittwoch waren in Oberösterreich 116 Feuerwehren bei rund 90 Einsätzen gefordert. Vor allem in den Bezirken Braunau, Vöcklabruck, Gmunden und Kirchdorf hatten sie zu tun.

Landesstraße von Mure verschüttet

In Rauris im Pinzgau ist am Dienstagabend bei starken Regenfällen eine Mure auf die Rauriser Landesstraße abgegangen. Die Straße wurde im Ortsteil Bucheben verschüttet und ist seither auf einer Länge von 400 Metern gesperrt. "Eine Öffnung ist derzeit noch nicht absehbar", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Freiwillige Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren am frühen Vormittag noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

Nach starken Regenfällen ist es auch in Mittersill zu mehreren Einsätzen gekommen. Die örtliche Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag alarmiert, weil es auf der Felbertauernstraße zu Verklausungen gekommen ist. Zusammen mit dem Straßenerhalter beseitigten die Einsatzkräfte die Verklausungen und sicherten die Straße ab, wie die Freiwillige Feuerwehr Mittersill am Mittwoch in einer Aussendung informierte.

Teils heftige Gewitter haben auch in Tirol einige Schäden verursacht, das Stubaital war dabei besonders betroffen. Bilder sehen Sie hier:

