Studie: Ehrenamt soll Lebenslauf aufwerten

Das ist ein Ergebnis einer neuen Generationenstudie aus dem März, bei der insgesamt 1000 Menschen zum Leben am Land und ihrer Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu beteiligen, befragt worden sind. Die Studie ist Ausgangspunkt einer Kampagne, mit der der Gemeindebund Werbung für mehr Wertschätzung des Ehrenamts und Mitgliedschaft in Freiwilligen-Organisationen machen möchte.

Mehr als 3,7 Millionen Österreicher engagieren sich ehrenamtlich, doppelt so viele wie im restlichen EU-Raum. Die Ergebnisse der Studie zeigen laut Forschern auch eine Tendenz junger Menschen, aufs Land auszuweichen. Grund dafür seien die Krisenerfahrungen der vergangenen Jahre und das Gefühl, das Leben in den Städten werde unsicherer. Die Bevölkerung sei zudem zunehmend konservativ: Auch junge Menschen nennen etwa Familie und Natur als das, was ihnen am wichtigsten ist.

