Strengere Regeln auch für Demos

Bei Versammlungen mit mehr als 50 Personen müssen nun FFP2-Masken getragen werden. Es sei denn, ausnahmslos alle Teilnehmer können nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.

Das ist für die angekündigten Kundgebung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in der Wiener Innenstadt am Samstag nicht zu erwarten. Mehr als 50 Personen werden sicherlich auch teilnehmen - die FPÖ spricht von einer "Großkundgebung" -, also gilt FFP2-Pflicht.

Bisher galt bei Versammlungen von mehr als 100 Personen Maskenpflicht, sofern nicht alle Personen einen 3G-Nachweis hatten.