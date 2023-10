Streit unter Mitbewohnern in Wien mit Beil ausgetragen

Der 29-Jährige trug eine schwere Kopfwunde davon, berichtete die Polizei am Montag. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Die beiden Männer dürften laut bisherigen Ermittlungen schon länger immer wieder wegen "alltäglicher Dinge" gestritten haben, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Attacke wurde Sonntag gegen 7.00 Uhr verübt. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde am Kopf. Der Mann dürfte noch geflohen sein, Einsatzkräfte entdeckten ihn schwer verletzt in der Nähe der Wohnung. Er wurde zunächst notfallmedizinisch versorgt und kam dann ins Spital.

"Das Motiv dürfte ein bereits seit längerem schwelender Streit wegen alltäglicher Dinge gewesen sein", so der Sprecher. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, führt die weiteren Ermittlungen.

