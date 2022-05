Streit um E-Scooter eskalierte

Der Mann hatte an einer Bushaltestelle die Frau wiedererkannt, die ihm zwei Tage zuvor seinen E-Scooter gestohlen haben soll. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag bekannt gab, soll im Zug der Auseinandersetzung die Frau den Mann gebissen haben, während er ihr in die Rippen schlug.

Passanten alarmierten schließlich die Polizei. Die "Streithansln" wurden verletzt und mussten von der Rettung ins Spital gebracht werden. Gegen die Frau wird nun wegen Diebstahls, gegen beide Streitparteien wegen Körperverletzung ermittelt. Die 21-Jährige bestritt gegenüber der Polizei den Diebstahl. Da gegen sie ein Aufenthaltsverbot besteht, wurde die gebürtige Slowakin nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen.