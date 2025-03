Streit in Restaurant in Wien-Favoriten endete mit Festnahme

Angezeigt wurden sowohl der Bruder des Lokalbesuchers, nachdem dieser einen Angestellten mit einem Messer bedroht hatte, wie auch sein Kontrahent wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Der Auslöser für die Auseinandersetzung war dabei relativ nichtig. Laut Polizeisprecher David Pawlik gab der 22-Jährige gegen 18.00 Uhr eine Bestellung auf. Als ihm von den Restaurant-Mitarbeitern dann eine längere Wartezeit in Aussicht gestellt wurde, schimpfte der Gast. Die Situation eskalierte, als er als Reaktion aufgefordert wurde, das Restaurant wieder zu verlassen. Infolge kam es zwischen den Mitarbeitern und dem Gast zu einem ersten kurzen Schlagabtausch.

Der 22-Jährige verließ daraufhin zwar die Lokalität, aber kehrte später in Begleitung mehrerer Verwandter wieder zurück. Sein 23-jähriger Bruder trug dabei ein Messer in seinen Händen und soll mit diesem die Mitarbeiter bedroht haben. Auch der zweite Lokalbesuch endete wieder mit einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der beiden Brüder verletzt wurde. Die Wiener Berufsrettung brachte den jungen Mann nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus, das Klappmesser wurde sichergestellt und der 23-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen und angezeigt.

