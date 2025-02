Street-Artist Monopoly sprayte riesiges Porträt von Richard Lugner

Gegenüber dem Haupteingang des Shopping Centers sprayte der Street-Artist und DJ Alec Monopoly, der heuer in der Loge der Lugner City am Opernball zu Gast ist, am Mittwoch ein riesiges Porträt des Baumeisters auf eine 17 Meter hohe Wand. Es zeigt den im Sommer Verstorbenen in seiner Lieblingspose mit gelüpftem Zylinder.

"Ich arbeite immer spontan"

"Für mich war es wichtig, einem einzigartigen Menschen – meinem Vater – durch einen einzigartigen Künstler eine würdige Hommage widmen zu lassen", sagte Jacqueline Lugner. Unter das Porträt von Lugner malte der Künstler sein Markenzeichen, den Monopoly-Mann aus dem berühmten Brettspiel. "Ich arbeite immer spontan, ich hatte aber eine gewisse Vorstellung davon, wie es aussehen sollte", erklärte Alec Monopoly.

Interessante Interpretation Bild: (APA/HELMUT FOHRINGER)

Monopoly hatte am Mittwoch noch einiges vor: Um 18.00 Uhr stand ein Auftritt als DJ in der Lugner City auf dem Programm, danach folgte ein VIP-Event. Auch am Donnerstag ist der Street-Artist ein bisschen in Zeitnot. "Ich muss das Werk noch fertigstellen", berichtete er. Falls ihm dann noch ein paar Stunden vor dem Ball bleiben sollten, würde er diese für eine Museumstour nutzen.

Street-Artist DJ Alec Monopoly bei der Arbeit. Bild: (APA/HELMUT FOHRINGER)

