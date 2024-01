Streamingdienste im Test: Bis zu 150 Prozent Preisunterschied

Millionen von spannenden Welten nur einen Klick entfernt: Auf dem Sofa bei einem guten Film oder einer Serie zu entspannen, klingt besonders in der kalten Jahreszeit nach einem gemütlichen Abend oder Wochenende. Konsumentenschützer der Arbeiterkammer haben die 9 Portale auf Kündigungsmöglichkeit und Preise getestet. Fazit: Die Anbieter unterscheiden sich bis zu 150 Prozent.

Am günstigsten bietet Paramount Plus sein Sortiment an: Zum Standardpreis von 7,99 Euro werden vor allem Filmfans fündig. Die teuerste Variante fand sich um 19,99 Euro bei sky X.

Amazon Prime Video: Werbefrei kostet jetzt mehr

Ab 5. Februar erhöht Amazon Prime Video den Tarif für werbefreies Streaming um 2,99 Euro auf 11,98 Euro monatlich. Wer das nicht auslegen mag und seinen bisherigen Abopreis von 8,99 Euro beibehalten will, kann das - allerdings werden Filme dann von Zeit zu Zeit wie im Live-TV mit Werbeeinschaltung unterbrochen.

Alle der getesteten Plattformen bieten die Möglichkeit der monatlichen Kündigung an. Manche Abo-Pakete können nach Ablauf einer vertraglich vereinbarten Mindestvertragszeit unter Einhaltung einer einmonatigen Frist gekündigt werden.

