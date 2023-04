Straßwalchen: Streit um Parkplatz eskalierte

In der Flachgauer Gemeinde Straßwalchen an der Grenze zu Oberösterreich ist am Samstagabend ein Streit auf einem Tankstellenparkplatz eskaliert. Wie die Salzburger Polizei mitteilte, hatte ein 40-jähriger Flachgauer seinem Kontrahenten (27) einen Faustschlag versetzt. Der Grund: Der junge Mann hatte seinen Parkplatz belegt.

Das Opfer stieg daraufhin wieder ins Auto und fuhr Richtung Straßwalchen. Bei der Fahrt kam dem 27-jährigen Flachgauer eine Polizeistreife entgegen. Er hielt die Beamten an und schilderte die Geschehnisse bei der Tankstelle. Kurz darauf konnte die Polizei den Pkw des Angreifers anhalten. Der 40-Jährige habe sich "äußerst aggressiv" verhalten, heißt es im Polizeibericht. Er wird angezeigt, der 27-Jährige suchte selbstständig einen Arzt auf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.