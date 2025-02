Straches Ex-Büroleiterin steht in Wien vor Gericht

Der Frau wird versuchte Bestimmung zur falschen Zeugenaussage vorgeworfen. Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte am Mittwochmittag den Termin, nachdem zuvor der "Kurier" darüber berichtet hatte. Die Verhandlung ist für eine Stunde anberaumt.

Die Anklage legt der ehemaligen freiheitlichen Wiener Bezirksrätin zur Last, sie habe den früheren FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein zu einer Falschaussage verleiten wollen – offenbar um Strache im Zusammenhang mit der FPÖ-Spesenaffäre zu decken. Laut Anklage hätte Jenewein bei einer Einvernahme am Bundeskriminalamt am 18. Juni 2020 aussagen sollen, er hätte in einem Wiener Innenstadt-Lokal in Vertretung von Strache "politische Termine" wahrgenommen und die Rechnungen als Spesen der FPÖ vorgelegt.

Jenewein soll das Gespräch allerdings aufgezeichnet haben. Der Angeklagten drohen im Fall einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.