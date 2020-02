Strache verletzte sich im Skiurlaub am Knie

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sich beim Skifahren in St. Jakob in Defereggen in Osttirol am Knie verletzt. "Ich habe mir leider eine Verletzung am Knie zugezogen. Ich wurde aber bestens medizinisch versorgt und Danke den Helfern. Es wird schon wieder!", postete Strache am Donnerstagabend auf seiner Facebook-Seite.

Kurz zuvor hatte Strache ein Foto von einem Sprung über eine Schanze aus Schnee veröffentlicht und darunter geschrieben: "Man sollte als 50-Jähriger den Jungen nicht mehr alles nachmachen." Auf Nachfrage eines Users erklärte er: "War eine volle Bruchlandung." Ein Foto auf Twitter zeigt, wie er im Rollstuhl von einer Gondel- oder Liftstation abgeholt wird. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, ist unklar. Betroffen sei der Meniskus, schrieb Strache auf Facebook.

