Strache nach Skiunfall operiert

"Nach meinem Kreuzbandriss und meinem Meniskuseinriss ist die heutige Operation gut verlaufen", schrieb der 50-Jährige auf Facebook. Außerdem bedankte sich Strache bei seinen Ärzten und seinem Pflegeteam "für die tolle Behandlung und Betreuung und natürlich besonders auch bei meiner Frau Philippa für ihre liebevolle Unterstützung." Dazu postete er ein Foto, das ihn mit Philippa im Krankenhaus zeigt.

Strache hatte sich vor zwei Wochen im Skiurlaub in St. Jakob in Defereggen am Knie verletzt. Ein Foto auf Twitter zeigte, wie er im Rollstuhl sitzt. „Man sollte als 50-Jähriger den Jungen nicht mehr alles nachmachen“, schrieb er danach auf Facebook.

Strache bei dem Sprung, der zu seiner "Bruchlandung" führte. Bild: Facebook/Strache

