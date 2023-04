ÖBB: Technische Störung legte Zugverkehr in Ostösterreich lahm

Grund war eine Stellwerksstörung in Wien, teilten die ÖBB gegen 9.40 Uhr mit. Techniker seien schnell an Ort und Stelle gewesen, um die Systeme neu zu starten, betonte Pressesprecher Bernhard Rieder. "Die Strecken wurden 'Step by Step' wieder freigeschalten." Im Fernverkehr sei im Laufe des Tages noch mit Verspätungen bis zu 50 Minuten zu rechnen.

Ausfälle und Verspätungen am ÖBB-Pünktlichkeitstag

Die massive Störung ist ausgerechnet am "ÖBB Pünktlichkeitstag" aufgetreten. Ursprünglich war am 13. April ab acht Uhr Früh ein Livestream geplant. "Wir senden live aus dem Studio am Wiener Hauptbahnhof und verfolgen die Fahrt des RJX 662 von Flughafen Wien bis Bregenz", so die Ankündigung der ÖBB. Und weiter: "Wir wünschen uns, dass dieser Zug pünktlich ist und um 15.17 Uhr in Bregenz eintrifft. Falls es zu Verspätungen kommt, berichten wir transparent über die Hintergründe."

Pünktlich wird der Zug in der Vorarlberger Landeshauptstadt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einfahren. Der Livestream zum "Pünktlichkeitstag" wurde kurzzeitig unterbrochen. Inzwischen übertragen die ÖBB die Railjet-Fahrt nach Bregenz wieder via Livestream.

In Amstetten gestrandet

Ein Betroffener meldete sich Donnerstagfrüh bei den OÖN. Er war auf dem Weg von Linz nach Wien, als es zu einer Durchsage kam. Eine technische Störung sei aufgetreten. In Amstetten war die Reise vorzeitig zu Ende. Alle Passagiere mussten aussteigen, berichtet der Linzer. "Bisher wissen wir noch nicht, wie es weitergeht", sagte er gegen 9.30 Uhr im OÖN-Gespräch. Geplante Ankunft am Wiener Hauptbahnhof war ursprünglich um zehn Uhr.

Um 9.40 Uhr meldeten die Bundesbahnen via Twitter, dass die Stellwerksstörung wieder behoben wurde. Züge können wieder fahren, mit Verspätungen und Ausfällen sei aber "noch einige Stunden" zu rechnen.

