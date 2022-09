Stichverletzungen: 90-Jährige tot in Wohnung gefunden

Die Frau wies der Polizei zufolge eine Schnitt- und Stichverletzung am Arm auf. Zudem waren die Kästen in der Wohnung durchwühlt worden. Eine Obduktion ergab zwar eine natürliche Todesursache, da die Polizei aber davon ausgeht, dass zum Todeszeitpunkt zumindest eine weitere Person in der Wohnung war, wurden Ermittlungen aufgenommen.

Die Pflegerin einer 90-jährigen hatte am Freitag die Polizei alarmiert, da sie nicht in die Wohnung der Frau gelangte und die Dame nicht erreichte. "Da man von einem Unfall ausging, wurde die Berufsfeuerwehr Wien ersucht, die Wohnung zu öffnen. Über ein Fenster gelangten die Einsatzkräfte in die Wohnung, wo die 90-Jährige reglos vorgefunden wurde", hieß es seitens der Polizei.

Trotz umgehender Reanimation durch die Berufsrettung Wien konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Frau wies eine Schnitt- und Stichverletzung am Unterarm auf, weiters waren Kästen in der Wohnung durchwühlt. "Aufgrund dieser Umstände wurde eine gerichtliche Obduktion durchgeführt, welche eine natürliche Todesursache ergab", so die Polizei.