Bei der Pressekonferenz am Montag stellte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) die Präsentation der Ergebnisse des Stichproben-Tests für gestern in Aussicht. Doch das Wissenschaftsministerium als Auftraggeber und das Institut Sora bremsten die Erwartungen. Am Donnerstag sei es so weit, hieß es gestern. Von der Studie erwartet man sich vor allem Informationen darüber, wie hoch die Dunkelziffer der Coronavirus-Erkrankten ist.