Sterbehilfe: Kritik an kurzer Begutachtungsfrist

Jeder Mensch hat das Recht, in Würde zu sterben und sich – unter klaren Voraussetzungen – dabei helfen zu lassen, sein Leben zu beenden. Das hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) im Vorjahr entschieden und die Tür zur Legalisierung der Beihilfe zum Suizid aufgestoßen.

Um rechtliche Lücken zu vermeiden – der VfGH-Spruch tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft –, haben Justiz-, Verfassungs- und Gesundheitsministerium einen Gesetzesentwurf für Sterbeverfügungen erarbeitet. Spät, aber doch. Weil auch dieses Paket mit dem Jahreswechsel in Kraft treten soll, endet das parlamentarische Begutachtungsverfahren für diese gesellschaftspolitisch sensible Materie bereits am 12. November. Zu kurz, kritisieren SP und Neos, die das neue Gesetz aber inhaltlich begrüßen. Die Leitlinien des VfGH seien darin "gut abgebildet".

Die Rahmenbedingungen für eine Sterbeverfügung sind demnach streng. Eine Sterbeverfügung dürfen nur Menschen aufsetzen, die dauerhaft schwer krank bzw. todkrank sind. Sie müssen volljährig sein, für Minderjährige ist dieser Weg ausgeschlossen.

Eine Sterbeverfügung muss "höchstpersönlich" errichtet werden, eine Vertretung ist nicht zulässig. Zudem muss sie von einem Notar oder Patientenanwalt beglaubigt sein. Inhaltlich bekunden Schwer- und Todkranke ihren Willen, nicht mehr weiterleben zu wollen, und wer berechtigt sein soll, das künftig in der Apotheke erhältliche tödliche Präparat abzuholen.

Sterbewillige müssen das Mittel selbst einnehmen. Denn das Delikt der "Tötung auf Verlangen" (eine Sonderform des Mordparagrafen, freilich mit einem deutlich geringeren Strafrahmen) bleibt weiterhin aufrecht. Verboten bleibt Sterbehilfe, wenn die Hilfestellung aus einem "verwerflichen" Motiv, etwa Habgier, erfolgt.

Eine Sterbeverfügung setzt zudem ein Aufklärungsgespräch mit zwei Ärzten voraus. Einer muss ein Spezialist für Palliativmedizin sein. Die Ärzte entscheiden auch über die Entscheidungsfähigkeit der sterbewilligen Person. Bei Zweifeln müssen Psychologen bzw. Psychiater hinzugezogen werden.

Zwölf Wochen abwarten

Um akute psychische Krisenphasen zu überbrücken, müssen Sterbewillige eine Frist von zwölf Wochen abwarten, ehe sie die Verfügung errichten dürfen. Falls Todkranken ohnehin nur noch wenige Wochen Lebenszeit bleibt, verkürzt sich die Frist auf zwei Wochen.

Justizministerin Alma Zadic von den Grünen sprach von einem "sehr sensiblen Thema", das Gesetz solle "Rechtssicherheit" bringen. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (VP) sagte, man gehe davon aus, dass der geplante "massive Ausbau" der Hospiz viele Sterbewillige "auf einen anderen Weg bringen" werde, "dass sie nicht mehr das Bedürfnis haben, vom assistierten Suizid Gebrauch zu machen".

Dass die Begutachtung nur drei Wochen dauere, sei "skandalös", kritisierte auch die Diakonie. Es sei "falsch", dass die heikle Causa "hinter verschlossenen Koalitionstüren" verhandelt worden sei.