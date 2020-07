Steirischer Reitlehrer soll jahrelang Schülerinnen missbraucht haben

Der Mann soll in den vergangenen Jahren "in zahlreichen Fällen diverse strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität begangen haben", hieß es am Donnerstag in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Verdächtige schwieg bisher.

Seit Anfang Juli in U-Haft

Ende Juni hatte eine Schülerin des Mannes eine Anzeige erstattet und den sexuellen Missbrauch durch den Reitlehrer beschrieben. Daraufhin haben Ermittler des Stadtpolizeikommandos Graz mit den Erhebungen begonnen und sind dabei auf weitere Fälle gestoßen, die den Anfangsverdacht erhärteten. Daher wurde der 56-Jährige Anfang Juli festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht. Dort ist er seither in Untersuchungshaft.

Mehr als ein Dutzend Betroffene

Der Verdächtige soll sein Autoritätsverhältnis als Reitlehrer beim Unterricht gegenüber den unmündigen, minderjährigen und erwachsenen Opfern missbraucht und diese zu geschlechtlichen Handlungen genötigt haben. Bisher seien schon mehr als ein Dutzend Betroffene bekannt. Weitere Schüler des Mannes, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei melden.

