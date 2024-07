Steirischer Alpinist in Kärntner Bergen tödlich verunglückt

Der Murtaler wurde abends unterhalb des Gipfels der Velika Baba in den Steiner Alpen in Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) in steilem Gelände leblos gefunden. Zuvor hatte seine Frau Abgängigkeitsanzeige erstattet, da der Obersteirer nicht in die Unterkunft zurückgekehrt war, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Gefunden worden war der Mann dank Handypeilung und Helikopter-Flügen.

Rund 100 Meter abgestürzt

Sowohl ein Polizei- als auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Erhebungen im Unfallbereich zeigten, dass der Mann beim Abstieg auf einem schmalen und ungesicherten Steig gestolpert und rund 100 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein dürfte. Dabei hat sich der Steirer laut Polizei die tödlichen Verletzungen zugezogen. Zum Ziel hatte das Unfallopfer den Seeländer Sattel und Velika Baba im äußersten Süden Österreichs.

