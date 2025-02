Steirische Feuerwehr rettete Pferd aus Futtertrog

Das Tier war eingeklemmt und schlug in Panik aus, weswegen sich die Bergung schwierig gestaltete. Eine Veterinärin sedierte das Pferd, dann konnte es mit Trageschlingen und einem Traktor aus dem Trog gehoben werden, teilte die Feuerwehr Rottenmann am Montag mit.

Die Feuerwehr Rottenmann wurde gegen 14.20 Uhr alarmiert, dass es auf einer Reiterranch in Büschendorf einen Zwischenfall gegeben habe. Ein Pferd war mit dem Rücken nach unten in einem betonierten Brunntrog eingeklemmt und durch die Betonkanten bereits verletzt. Wie dies passiert war, war unklar. Das Pferd wurde von den Besitzern beruhigt, schlug aber immer wieder aus, was eine erhebliche Gefahr für die Helfer darstellte.

Schwieriges Anbringen von Bergeschlingen

Bis zum Eintreffen der Tierärztin nutzte man die Zeit, um die Bergeschlingen vorzubereiten, der benachbarte Landwirt kam mit einem Traktor mit Frontlader zu Hilfe. Nach der Sedierung des Tieres gestaltete es sich schwierig, die Rundschlingen anzubringen, da das Pferd direkt eingeklemmt war. Schließlich konnte das Tier mit dem Lader aus dem Trog gehoben werden.

