Steirerin wollte Vater und Patientin in Klinik töten

Die Frau soll im Sommer 2023 versucht haben, ihren Vater zu töten. Nachdem sie in die Nervenklinik eingewiesen wurde, soll sie beinahe eine Mitpatientin erwürgt haben. Aufgrund ihrer schweren psychischen Erkrankung beantragte die Staatsanwältin die Einweisung in ein therapeutisch-forensisches Zentrum.

Die Betroffene war früher cannabisabhängig, seit der Geburt ihres Kindes ist sie nach eigenen Angaben clean. Mit der Versorgung des Buben war sie aber im Vorjahr offenbar überfordert, die Mutter fand sie in einer chaotischen Wohnung vor. Der Vater der 34-Jährigen nahm daraufhin sein Enkelkind zu sich, die Frau kam auch mit. "Ohne jeglichen Anlass richtete sie die Luftdruckpistole auf den Vater und wollte ihn töten. Als das nicht funktionierte, würgte sie ihn", beschrieb die Staatsanwältin den Vorfall. "Ich hab' gedacht, ich muss das tun", beschrieb die Betroffene die Situation. Die Polizei kam und brachte die Rasende in die Nervenklinik.

Patientin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

Nach drei Tagen ging sie dort auf eine andere Patientin los und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Eine Krankenschwester kam dazu und dachte, die Gewürgte sei bereits tot. Während die Ärzte mit der - erfolgreichen - Wiederbelebung beschäftigt waren, lief die Angreiferin davon. Sie hatte mittlerweile realisiert, was sie getan hatte und wollte in ihrer Verzweiflung Suizid begehen. Auch sie konnte gerettet werden.

Die 34-Jährige versuchte zu erklären, warum sie auf ihren Vater losgegangen war: "Ich war wie in einer Traumwelt, es war alles nicht real. Ich habe gedacht, ich müsste ihn und mich töten, damit ich aufwache". An das Würgen der Frau hatte sie keine Erinnerung mehr, sie wusste nur, was der Auslöser gewesen war: "Ich hatte den Gedanken, dass ich sie töten muss, weil sie den 'Frühlingsnarr' darstellt", erklärte sie.

Das Opfer wurde wieder gesund und erzählte, dass die Frau zuvor sehr nett zu ihr gewesen sei. Die Attacke war aus heiterem Himmel gekommen: "Sie hat mich aufs Bett geworfen und sofort begonnen, mich zu würgen". Eine Entschuldigung der Täterin lehnte sie ab: "Ich will sie nicht mehr sehen".

