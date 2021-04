Steirer will Polizist nach 35 Jahren aus Rache töten

Vergangener Montag, 17 Uhr: Der 53-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark fährt gezielt nach Bad Gleichenberg, um den pensionierten Polizisten (67) aufzusuchen. Er will ihn, so gibt er bei der späteren Einvernahme an, wegen einer Amtshandlung aus dem Jahr 1986 zur Rede zu stellen bzw. ihn attackieren. Damals hatte der Polizist wegen eines Handtaschenraubes gegen ihn ermittelt.

In seiner Jacke führt der Räuber von damals ein 25 Zentimeter langes Messer mit. Als der Mann den Polizisten am Montag bei einem Freund trifft, zieht er das mitgebrachte Küchenmesser und attackiert den Ex-Polizisten. Dieser wehrt die Attacken aber professionell ab und hält den Täter bis zum Eintreffen seiner Polizei-Kollegen fest.

Der Expolizist erleidet dabei Schnittwunden an den Händen und muss im LKH Feldbach medizinisch versorgt werden. Beim Täter wird eine leichte Verletzung am Kopf im Krankenhaus versorgt. Anschließend zeigt der sich bei seiner Einvernahme geständig. Er wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.