Steirer verschwand von Männer-Runde und ertrank in Teich

Er war am Abend von einer Männer-Runde verschwunden und nicht mehr aufgetaucht. Gegen 23.00 Uhr alarmierten seine Freunde die Einsatzkräfte. Taucher fanden den Leichnam des Mannes kurz nach Mitternacht rund sechs Meter vom Ufer entfernt in rund zwei Metern Tiefe. Eine Obduktion wurde laut Landespolizeidirektion Steiermark angeordnet.

Der 60-Jährige war zusammen mit zwei Bekannten im Alter von 54 und 34 Jahren bei den Hammer-Fischteichen in Haslach an der Stiefing. Gegen 21.15 Uhr verschwand er allerdings. Seine Freunde suchten ihn nach einiger Zeit, fanden ihn aber nicht. Darum riefen sie die Einsatzkräfte. 22 Männer und Frauen der Feuerwehr St. Georgen an der Stiefing sowie das Rote Kreuz und acht Mitglieder der Tauchstaffel Leibnitz rückten an und suchten nach dem Abgängigen. Als sie ihn am Teichgrund fanden, war er bereits tot. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete neben der Obduktion weitere Erhebungen zum Unfallhergang an.

Erst im September war - wie berichtet - ein 60-jährige Obersteirer auf dem Nachhauseweg in der Enns ertrunken. In Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) war Ende August ein Mann in den Wassergraben eines Schlosses gestürzt und ums Leben gekommen (Archivbericht).