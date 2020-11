Steirer verfolgte und bedrohte Ex-Freundin mit Umbringen - festgenommen

Er verweigerte jede Aussage und wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Wochenende mitteilte. Bereits seit Anfang November dieses Jahres soll der 31-Jährige aus dem Bezirk Leoben seine 27-jährige ehemalige Freundin beharrlich verfolgt haben. Dabei versuchte er ständig, über diverse soziale Netzwerke mit ihr in Kontakt zu treten und hielt sich mehrmals in ihrer Nähe auf. Als er die Frau und einen ihrer Bekannten am Samstag schließlich mit dem Umbringen bedrohte, vertraute sich die 27-Jährige einer Freundin an. Diese informierte die Polizei, die die Bedrohte am Sonntag zur Befragung auf die Inspektion bat.

Selbst am Weg zur Befragung auf der Polizeiinspektion Erzherzog-Johann-Straße in Leoben verfolgte der 31-Jährige die Frau. Sie meldete das sofort den Beamten, die den Mann nahe der Dienststelle sahen. Er versuchte noch zu flüchten, wurde aber nach kurzer Zeit festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Leoben hatte aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse bereits zuvor eine Festnahme gegen den polizeilich bekannten 31-Jährigen angeordnet. Bei der Einvernahme war er laut Exekutive wenig kooperativ.

