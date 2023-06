Steirer starb bei Rennrad-Unfall

Ein 26-jähriger Steirer war mit seinem Rennrad ungebremst in einen am Straßenrand stehenden Mannschaftstransporter der Feuerwehr der deutschen Stadt Nordhausen gekracht. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb.

Der Rennradfahrer war unmittelbar hinter dem Fahrzeug unterwegs gewesen, als der 19-jährige, nicht alkoholisierte Lenker den Transporter wegen der Übelkeit eines mitfahrenden Mannschaftskameraden laut Polizei angehalten hatte.

