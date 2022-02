Steirer lagerte radioaktiven Abfall in Garage

Ein nicht alltäglicher Vorfall mit radioaktivem Material beschäftigt die Exekutive und Staatsanwaltschaft: Ein 56-jähriger Steirer steht im Verdacht, zwischen September 2015 und Oktober 2021 radioaktiven Abfall (Radionuklid Cobalt 60) in einer Garage eines Gewerbegebietes gelagert zu haben.

Ein Entsorgungsunternehmen hatte den Auftrag, eine Garage in Seiersberg im Bezirk Graz-Umgebung im Zuge einer Insolvenz zu räumen. Dabei stießen die Mitarbeiter auf insgesamt 26 Kunststoffgebinde. Bei der standardmäßigen Überprüfung des Abfalles stellten die Mitarbeiter eine Kontaminierung dieser Kunststoffgebinde fest.

Der Ermittlungsbereich Umweltkriminalität erhob, dass die Plastikmülltonnen mit dem radioaktiven Material von einer Firma zur Erzeugung pharmazeutischer Medikamente stammen.

Der ehemalige Geschäftsführer dieser Firma hatte die 26 Plastiktonnen in die Garage gebracht. "Das radioaktive Abfallmaterial ist bei der Produktion der Medikamente entstanden", sagt Kontrollinspektor Heimo Kohlbacher zur Kleinen Zeitung. Die Abfälle stammten offenbar aus Ablagerungen an einem Zyklotron, einem Kreisbeschleuniger. Die Maschine dürfte rund 15 Jahre in Betrieb gewesen sein.

Finanzielle Schwierigkeiten und eine Insolvenz der Firma ließen den 56-jährigen Verdächtigen offenbar zum Entschluss kommen, die Fässer in der – nicht öffentlich zugänglichen – Garage zu lagern.

Laut Polizeisprecher gibt es in Österreich nur eine einzige Firma, die solche radioaktiven Abfälle aus der Medizintechnik entsorgt. Diese ist in Seibersdorf (NÖ) nahe dem österreichischen Kernforschungszentrum angesiedelt.

Keine Gefahr für Menschen

Bei elf der entsorgten Tonnen wurde das Radionuklid Cobalt 60 festgestellt. Die Strahlung des Radionuklids wurde demnach bis zu einem Meter Entfernung zu den Gebinden festgestellt. Dadurch dürfte keine Beeinträchtigung von Menschen vorgelegen sein.

Aufgrund der Beschaffenheit der Kunststoffgebinde, in denen die kontaminierten Gegenstände und Materialien gelagert waren, kam es auch zu keinem Austritt von Flüssigkeiten. Es entstand somit keine Verseuchung von Grund und Boden beziehungsweise Gewässern.

Der 56-jährige Verdächtige wird angezeigt.