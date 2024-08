Steirer kam bei Alpinunfall im Salzburger Lungau ums Leben

Der 50-Jährige wurde am Sonntagabend als vermisst gemeldet, die Bergrettung Tamsweg (Lungau) startete noch in der Nacht eine Suchaktion am Kasereck (2.740 Meter), an der sich zwölf Bergretter, ein Rettungshubschrauber-Team und ein Polizeihelikopter beteiligten. Am Montag fanden die Helfer den toten Steirer, teilte die Bergrettung am Montag mit.

Per Hubschrauber geborgen

Wegen Regen, Nebels und Dunkelheit musste die Suche in der Nacht abgebrochen werden und wurde am Montag gegen 4.30 Uhr wieder aufgenommen. In der Früh wurde der Abgängige tot aufgefunden. "Er ist im extrem steilen und felsigen Gelände tödlich abgestürzt", sagte Roland Bock, der Einsatzleiter der Bergrettung Tamsweg. Die Leiche wurde mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen.

