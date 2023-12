Steirer bei Wohnhausbrand ums Leben gekommen

Wie die Polizei Samstagabend mitteilte, war der Brand gegen 18.30 Uhr wohl wegen einer überhitzen Wandsteckdose in Sankt Radegund bei Graz ausgebrochen. Nachdem die gebrechliche Mutter des Mannes Brandgeruch wahrgenommen hatte, verständigte sie einen Nachbarn, der die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte drangen in das Obergeschoß des Hauses vor, wo der Mann am Boden lag.

Sie brachten den 58-Jährigen wegen des starken Rauches ins Freie, eine sofort eingeleitete Reanimation brachte aber nichts mehr. Der herbeigerufene Notarzt stellte nur noch den Tod des Steirers fest, berichtete die Polizei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.