Steirer auf Bahnübergang von Zug überfahren

Der 66-Jährige war in der Gemeinde Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) am Heimweg von einem Faschingsumzug, als er beim Überqueren der Bahngleise zu Sturz kam und auf den Gleisen liegen blieb. Der Zugführer eines sich nähernden Zugs setzte sofort akustische Signale und leitete eine Notbremsung ein. Trotzdem wurde der Mann getroffen.

Ein Zeuge eilte sofort zur Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte war zu diesem Zeitpunkt noch ansprechbar. Nach längerer Erstversorgung vor Ort, wurde er via Helikopter in das LKH Graz verbracht, wo er verstarb.

