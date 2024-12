Steiermark: Mutiger Lehrer hielt Einbrecher fest

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend in einer Mittelschule in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung), wie die Polizei nun bekanntgab. Der Verdächtige drang kurz vor Mitternacht über ein aufgebrochenes Fenster in die Schule ein und traf dort auf den Pädagogen, der zu später Stunde noch im Lehrerzimmer mit Unterrichtsvorbereitungen beschäftigt war. Der Verdächtige, ein 27-jähriger deutscher Staatsbürger, ergriff die Flucht, wurde aber von dem sportlichen Lehrer rasch eingeholt. Der 47-Jährige überwältigte ihn am Parkplatz vor der Schule und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei in Schach.

Bei den Erhebungen ergab sich der Verdacht, dass der Verdächtige für weitere Einbruchsdiebstähle im Großraum Graz als Tatverdächtiger in Betracht kommen könnte. Der Mann zeigte sich teilgeständig. Weitere Erhebungen werden noch geführt. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

