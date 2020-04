Steiermark erstes Bundesland mit mehr als 100 Covid-19-Todesopfern

Laut einer Information der Landessanitätsdirektion vom Samstagabend (Stand 19.00 Uhr) sind zwei weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen verstorben. Insgesamt sind in der Steiermark damit inzwischen 101 Personen mit oder an Covid-19 gestorben. 52 davon waren Männer, 49 Frauen. Im Bezirk Graz-Umgebung sind bisher 26 Todesfälle verzeichnet worden. Die meisten Todesfälle in der Steiermark gibt es weiterhin im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit insgesamt 27 Verstorbenen.

814 Personen in Tirol infiziert

In Tirol waren mit Stand Samstagabend 814 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 2.526 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Die Zahl der Verstorbenen blieb im Vergleich zum Vortag unverändert bei 85. In den vergangenen 24 Stunden gab es zehn Neuinfektionen und 40 Menschen waren gesundet, teilte das Land mit.

Am stärksten betroffen ist der Bezirk Landeck mit 321 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Kufstein (115). Unter den Gemeinden weist St. Anton am Arlberg mit 127 Erkrankten die höchste Infektionszahl auf.

Video: In zwei Tiroler Altersheimen und in einem in der Steirmark hat sich das Coronavirus sehr schnell und auf viele Patientinnen und Patienten verbreitet - daher ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft.

Zahl der Todesfälle in Salzburg stieg auf 29

In Salzburg bleibt die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 auf niedrigem Niveau. In den vergangenen 24 Stunden (Stand 17.00 Uhr) meldete das Land lediglich sieben weitere Fälle. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 hat sich indes auf 29 erhöht. Derzeit geht gut ein Drittel der Todesfälle im Bundesland - genau sind es elf - auf Bewohner von Seniorenhäusern zurück.

88 Todesopfer in Wien

In der Bundeshauptstadt Wien waren bis heute, 8.00 Uhr, 2.197 Infektionen bestätigt. Das teilte die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt am Samstag mit. Somit stieg die Zahl der Fälle innerhalb von 24 Stunden um 22. 88 Todesfälle wurden in Wien inzwischen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung registriert.

Achter Todesfall im Burgenland

Im Burgenland sind mit Stand Samstagabend insgesamt 299 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind um neun Infektionen mehr als am Freitagabend. Die Zahl der Genesenen ist unterdessen um 14 auf 181 gestiegen. Aktuell sind 100 Personen erkrankt, berichtete der Koordinationsstab Coronavirus. Die Zahl der Toten ist auf acht gestiegen.

80 Todesopfer in Niederösterreich

Die Zahl der Infizierten in Niederösterreich hat sich laut Corona-Informationsportal des Gesundheitsministeriums bis Samstagmorgen auf 2.461 erhöht. Der Sanitätsstab vermeldete 1.560 Genesene, was einem Anstieg von 62 Personen im Vergleich zu Freitagfrüh entsprach. 80 Menschen starben bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen.

Weniger als 100 aktuell Erkrankte in Kärnten

In Kärnten waren mit Stand Samstagfrüh weniger als 100 aktuell am Coronavirus erkrankte Personen verzeichnet worden. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte, verzeichne man in Kärnten insgesamt 395 Erkrankungen. Davon seien neun Personen gestorben, 295 Patienten aber wieder genesen, weshalb 91 Personen aktuell infiziert sind.

Neun Personen in Vorarlberg verstorben

Die Zahl der Menschen, die in Vorarlberg mit oder an Covid-19 gestorben sind, ist am Samstag auf neun angestiegen - am Vortag gab es noch acht Todesfälle. 870 Personen wurden positiv auf das Virus getestet, bisher wurden 7.400 Tests durchgeführt, teilte die Landessanitätsdirektion mit.

