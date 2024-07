Steckte in Zaun fest: Reh wurde unversehrt befreit

Das Tier wurde aus seiner misslichen Lage befreit, berichtete das EVN-Tochterunternehmen Netz NÖ am Dienstag in einer Aussendung. Nach einem Alarm wurde das Reh auf Überwachungskameras entdeckt. Es konnte nach der Rettung und Begutachtung durch den Jagdaufseher unversehrt in die Freiheit entlassen werden.

Das Reh konnte weder vor noch zurück. Bild: (APA/NETZ NÖ)

"Das Reh machte zwar einen fitten Eindruck, konnte aber weder vor noch zurück. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdaufseher begann ich das Wildtier vorsichtig zu befreien", berichtete Rene Haydu, Techniker bei Netz NÖ.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper