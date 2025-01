Staus und lange Wartezeiten: Rückreisewelle am Dreikönigswochenende

In Salzburg mussten sich Autofahrer auf der Tauern Autobahn (A10) im Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen in Geduld üben. (Symbolbild)

Bereits seit den frühen Morgenstunden verzeichneten die ÖAMTC- Mobilitätsinformationen starken Verkehr Richtung Deutschland. Hauptbetroffen waren in Tirol die Mieminger Straße (B189), hier staute es ab Tarrenz und in weiterer Folge auch auf der Fernpass Straße (B179), wo der Verkehr an mehreren Stellen zum Erliegen kam.

Auf der Inntal Autobahn (A12) gab es bei der Grenzstelle Kufstein / Kiefersfelden Wartezeiten von rund 20 Minuten bei der Ausreise. Neben den Blechkolonnen Richtung Norden machte sich streckenweise auch der Skifahrerverkehr bemerkbar, so etwa auf der Zillertalstraße (B169), vor dem Brettfalltunnel: Hier wurde der Verkehr taleinwärts nur mehr blockweise abgefertigt.

Stau auch in Vorarlberg

In Vorarlberg waren zahlreiche Wintersportler ins Montafon unterwegs, auf der Rheintal Autobahn (A14) staute es deshalb bei der Abfahrt Bludenz-Montafon und anschließend kam es zu Verzögerungen auf der Montafoner Straße (L188).

In Salzburg mussten sich Autofahrer auf der Tauern Autobahn (A10) im Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen in Geduld üben, es dauerte etwa dreißig Minuten länger.

