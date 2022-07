Staureiches Wochenende steht bevor, warnen Verkehrsexperten

In weiteren deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande beginnen die Ferien. "Aber auch viele Nachzügler brechen erfahrungsgemäß gegen Ende Juli auf", berichtete der Verkehrsclub. In Tirol werden wohl die Brenner-Autobahn (A13) und die Fernpassstrecke zeitweise überlastet sein, an Grenzübergängen könnte es bei der Ausreise zu Staus und Zeitverlusten kommen. Auf der Tauern-Autobahn verengen zwischen Hallein und Zetzenberg-Tunnel auf über 30 Kilometern einige Baustellenbereiche die Fahrbahn.

Vor dem Urlaubsantritt sollte man sich über die Reiserouten informieren. "Verzögerungen auf den Haupttransitrouten sind fast unvermeidlich, das Ausweichen schwierig oder sehr zeitraubend", betonte man beim ÖAMTC. Derzeit gibt es 76 Durchfahrtssperren entlang der Transitrouten. Es sei ratsam, auch bei Stau die Haupttransitrouten nicht zu verlassen.