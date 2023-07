Ferienbeginn in Bayern: Ab Freitag drohen Staus

"Das bedeutet bereits in den frühen Morgenstunden des Samstags kilometerlange Staus Richtung Süden", warnen ÖAMTC-Verkehrsexperten. Erfahrungsgemäß gehören die ersten beiden Bayern-Ferienwochenenden zu den verkehrsstärksten des Jahres. Die Experten raten daher, nicht gerade am Samstag in den Urlaub zu starten.

Der Verkehrsstrom aus Richtung Bayern soll sich bereits ab Freitagmittag aufbauen und am Samstag seinen ersten Höhepunkt erreichen.

Vor allem im Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93) wird es zu kilometerlangen Staus kommen, welche sich dann auf österreichischen Transitrouten in Richtung Adria fortsetzen werden. Dichter Kolonnenverkehr muss auch in Richtung Südost- und Osteuropa ab dem Grenzübergang Suben über die Innkreis- (A8), West- (A1), Außenring- (A21) und Ost Autobahn (A4) bis Grenzübergang Nickelsdorf eingeplant werden.

Wichtige Staustrecken

* A8, Innkreis Autobahn, Baustellenbereich Ried im Innkreis

* A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz - Windischgarsten und Inzersdorf - Klaus sowie Gratkorn Nord - Übelbach, Grenzstelle Spielfeld

* A10, Tauern Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, besonders im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

* A11, Karawanken Autobahn, besonders vor dem Karawankentunnel

* A13, Brenner Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, speziell vor der Mautstelle Schönberg

Fahrerwechsel und Pausen

Wie sich an den vergangenen Wochenenden gezeigt hat, kommt es immer wieder zu Auffahrunfällen, wenn die Konzentration nachlässt. "Das Hauptproblem ist, dass viele Lenker und Lenkerinnen ihr eigenes Durchhaltevermögen hinter dem Steuer überschätzen und die Müdigkeitswarnsignale des Körpers verdrängen", sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Dabei sei das Einschlafen am Steuer nur die Spitze des Eisbergs – müdigkeitsbedingte Leistungseinbußen während des Lenkens machen sich bereits lange vor dem tatsächlichen Wegnicken bemerkbar. Seidenberger appelliert an die Autofahrer regelmäßig Fahrerwechsel durchzuführen und bei längeren Fahrten mindestens alle zwei Stunden eine Pause für 15 Minuten einzulegen.

Stauberater unterwegs

An den vergangenen Wochenenden sind die Staus in Österreich meist unter den Erwartungen geblieben, so der ÖAMTC. "Mit der Reisewelle aus Bayern und Baden-Württemberg, werden die Transitrouten Richtung Süden deutlich stärker belastet werden", prognostiziert ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler im Vorfeld. Die Stauberater werden abwechselnd an den Samstagen auf der Tauern Autobahn (A10 im Einsatz sein. Auf ihren Motorrädern haben sie die Möglichkeit, defekte Fahrzeuge schnell zu erreichen und wieder flott zu machen.

