Staubsaugroboter entwischte aus Geschäft: "Fahndung" via Facebook erfolgreich

"Fluffy", wie der Staubsauger von der Ladenbetreiberin liebevoll genannt wird, nutzte am Montag die Gunst der Stunde. Bei seiner morgendlichen Reinigungsrunde durch den Wieselburger Schmankerlladen entwischte der Roboter durch die elektrische Schiebetür. Die Überwachungskamera filmte den Ausreißer, als er sich um kurz vor sieben Uhr aus dem Staub machte.

Die Inhaberin machte sich auf die Suche nach ihrem "Fluffy" - und eröffnete mit einem Facebook-Posting die Jagd auf den Staubsauger. Im ganzen Ort und in sozialen Medien wurde nach ihm gesucht. Eine kreative Nutzerin postete ein Szenario in den Kommentaren. Es zeigt ein Bild von dem kleinen Kerl in einer Hängematte mit Cocktail am Strand.

Akku war leer

Die "Fahndung" brachte nur einen Tag später Erfolg. Ein Mitarbeiter vom Bauhof entdeckte den Staubsauger im Müll. Es stellte sich heraus, dass "Fluffys" Akku ausgegangen war. So hatte seine Entdeckungstour an einer Straßenlaterne geendet. Gemeindemitarbeiter glaubten, jemand hatte ein kaputtes Haushaltsutensil auf der Straße entsorgt.

Mittlerweile ist der Ausreißer wieder zurück in seinem gewohnten Umfeld. Und die Besitzerin hat vorgesorgt: "Der Fluffy hat von uns nun ein Pickerl bekommen. Wenn er wieder mal einen Freiheitsdrang verspürt, soll man ihn gleich erkennen und wissen, wo er hingehört", sagte die Besitzerin im ORF Niederösterreich.