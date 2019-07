Stau ohne Ausweg: A10-Abfahrten für Urlauber gesperrt

Ursprünglich war angekündigt worden, die Maßnahme gegen den Ausweichverkehr bei großen Staus nur bei Bedarf und nur stundenweise anzuwenden. Die Sperren gelten jeweils am Samstag und am Sonntag von 6.00 bis 20.00 Uhr und betreffen alle Abfahrten auf den 93 Autobahnkilometern zwischen Puch-Urstein bei Hallein und Sankt Michael im Lungau.

Ziel- und Quellverkehr erlaubt

Erlaubt ist der Ziel- und Quellverkehr, Salzburger und Gäste, die in der Umgebung ihre Unterkunft gebucht haben, können problemlos abfahren. Urlauber auf der Durchreise werden von der Polizei zurück auf die Autobahn geschickt. Randnotiz: Am Samstagvormittag meldete die Asfinag keine gröberen Stau-Probleme auf der Tauernautobahn.

Diese Abfahrten sind gesperrt:

Wie das Büro des zuständigen Landesrats Stefan Schnöll (ÖVP) mitteilte, habe die fixe Regelung zwei große Vorteile: Zum einen lassen sich die Sperrzeiten zeitgerecht in die Navigationsgeräte der Autofahrer einspeisen. Diese bieten dann keine Ausweichmöglichkeiten mehr an, wenn es auf der A10 staut.

Zum anderen hätten stundenweise Sperren bei den Mitarbeitern der Asfinag für einen enormen Mehraufwand gesorgt. Sie hätten die entsprechenden Hinweistafeln vor jeder Ausfahrt immer wieder kurzfristig auf- und wegstellen müssen.

Anrainergemeinden sollen entlastet werden

Die vor rund zwei Wochen angekündigte Totalsperre der beiden Autobahnabfahrten in Puch-Urstein (in Richtung Norden) und in Kuchl (in Richtung Süden) für sämtliche Fahrzeuge - also auch die von Einheimischen und Lieferanten - soll nach wie vor bei Bedarf in Kraft treten. Auch die Durchfahrtssperren der Gemeinden Grödig und Wals im Flachgau bleiben bestehen. Salzburg will mit der Maßnahme die durchreisenden Touristen auch bei Staus auf der Tauernautobahn halten und damit die Anrainergemeinden entlasten.

Die Stau-Hotspots am Wochenende

Durch den Ferienstart im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen der Niederlande und der Schweiz kommt es nach Angaben der ÖAMTC Mobilitätsinformationen am kommenden Wochenende zu erheblichen Verzögerungen.

Die Urlauber müssen sich auf den Nord-Süd Verbindungen in Westösterreich in Geduld üben, Baustellenbereiche und Mautstellen werden sich als Nadelöhre im Reiseverkehr erweisen. In Oberösterreich dürfte es beim Grenzübergang Suben zu längeren Wartezeiten kommen.

Wo die längsten Staus erwartet werden:

A1, West Autobahn, Grenzstelle Walserberg, Großraum Salzburg

A2, Süd Autobahn, Baustellenbereiche Grimmenstein - Aspang, Hartberg-Waltersdorf, Riegersburg, Packsattel - St.Leonhard, Pörtschach West - Wernberg

A4, Ost Autobahn, Baustellenbereich Fischamend - Bruck-West, Grenzstelle Nickelsdorf

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn, Baustellenbereiche bei der Mautstelle Bosruck, Gleinalmtunnel, Leibnitz - Vogau und der Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, Großraum Salzburg, Mautstelle St. Michael, Baustellenbereiche Puch - Hallein, Pongau - Lammertal

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn, Grenze Kufstein Richtung Bayern

A13, Brenner Autobahn, Baustellenbereich Europabrücke, Mautstelle Schönberg, Matrei-Steinach - Parkplatz Plon

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen und Nassereith • Slowenien: Verbindung Ptuj-Grenzstelle Macelj

In Tirol, wo der Transitverkehr ebenfalls für Diskussionen sorgt, hat Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) seine Teilnahme an dem von Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagenen Treffen in Berlin in Sachen Transitstreit an eine Bedingung geknüpft. Vor dem Gipfel müsse kommende Woche auf Expertenebene eine "Agenda mit klaren kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen" erstellt werden, sagte Platter am Samstag.

"Nur wenn das gewährleistet ist, werde ich am Termin mit Andreas Scheuer am 25. Juli teilnehmen", betonte der Landeshauptmann. Es brauche nun "kurzfristige Lösungen für die bayerische und Tiroler Bevölkerung".

Erneut machte der Landeschef klar, dass die Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz sowie die Lkw-Blockabfertigungen keinesfalls Verhandlungsmasse sein können. "Die Tiroler Fahrverbote und Blockabfertigungen sind unabdingbare und notwendige Maßnahmen, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Diese stehen nicht zur Debatte", so Platter, der es weiter "klüger finden" würde, wenn das Treffen - bei Erfüllung der inhaltlichen Vorbedingung - in Tirol stattfindet. Vom Ort des Treffens wolle er aber seine Teilnahme nicht abhängig machen.

Unterdessen fand der Tiroler Transit-Streit auch am Samstag vor allem in deutschen Medien großen Niederschlag. Die "Süddeutsche Zeitung" widmete ihm etwa eine ganze Reportagen-Seite unter dem Titel "Freiheitskampf". Und in einem Interview mit dem "Münchner Merkur" blieb Platter Fahrverbots-mäßig weiter unnachgiebig und ließ den nördlichen Nachbarn wissen: "Jetzt ist Schluss mit lustig."

