Statistik Austria: Ein Viertel der 18- bis 25-Jährigen studiert

Insgesamt waren 376.050 Personen an Unis, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Privatunis inskribiert. Die Gesamtzahl der ordentlichen Studenten ist damit zwar gegenüber dem vorhergehenden Studienjahr geringfügig um 0,2 Prozent zurückgegangen, die Studierendenquote steigt aber angesichts des viel stärkeren Bevölkerungsrückgangs in dieser Altersgruppe.

Im Detail sieht das so aus: Die Bevölkerung im Alter von 18 bis 25 Jahren hat sich in den vergangenen vier Jahren rückläufig entwickelt (zwischen minus 0,6 und minus 2,3 Prozent pro Jahr), dementsprechend gab es bei der absoluten Zahl der Studenten in dieser Altersgruppe ein Minus zwischen 0,1 und 1,3 Prozent. Doch der Anteil der 18- bis 25-Jährigen, die ein Studium an einer Hochschule belegen, ist von 23,6 Prozent im Wintersemester 2015/16 auf 24,7 Prozent 2019/20 gestiegen.

Frauen dominieren alle Hochschularten

Bei den 18- bis 25-jährigen Frauen lag die Quote 2015/16 bei 28 Prozent und hat sich bis 2019/20 auf 29,8 Prozent erhöht. Somit studierten bereits rund drei von zehn Frauen dieser Altersgruppe. Bei Männern dieses Alters lag die Studierendenquote bei 20 Prozent, sie beginnen aber aufgrund von Präsenz- bzw. Zivildienst und einem höherem Anteil an BHS-Maturanten im Durchschnitt erst später zu studieren.

Frauen stellen mittlerweile 54,8 Prozent aller Studierenden in Österreich - sie dominieren in allen Hochschularten: An Pädagogischen Hochschulen (PH) waren drei Viertel (76,6 Prozent) der Studierenden weiblich, an Privatuniversitäten 60,5 Prozent, an öffentlichen Unis 53,5 Prozent und an Fachhochschulen 50,2 Prozent. Knapp drei Viertel (73 Prozent) der Hochschulstudenten des Wintersemesters 2019/20 waren österreichische Staatsbürger, 10,3 Prozent waren Deutsche und 2,9 Prozent Italiener (überwiegend aus Südtirol).

Weniger Studierende an den Unis

Der Ausbau des Fachhochschulsektors in den vergangenen Jahren hat laut Statistik Austria zur erhofften Entlastung der Unis beigetragen: Die öffentlichen Unis waren die einzigen Hochschulen, die von 2018/19 auf 2019/20 einen Rückgang bei den Studentenzahlen zu verzeichnen hatten - um 3.641 ordentliche Studierende bzw. 1,4 Prozent auf 264.945.

Zuwächse verzeichneten dagegen die Fachhochschulen mit einem Plus von 1.802 ordentlichen Studenten bzw. 3,4 Prozent und die Pädagogischen Hochschulen (PH) mit einem Zuwachs von 1.931 Lehramt-Studenten bzw. 13,2 Prozent. Die Steigerung an den PH hängt den Statistikern zufolge vor allem mit der Umsetzung der neuen Pädagogenbildung zusammen, die ein achtsemestriges Bachelorstudium und daran anschließend ein Masterstudium vorsieht. Zuwächse haben auch die Privatunis verzeichnet (plus 674 ordentliche Studierende bzw. 5,9 Prozent).

Bei den Studienabschlüssen gab es kaum Änderungen, wie die ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Daten des Studienjahrs 2018/19 zeigen: An den Unis gab es demnach 35.201 ordentliche Studienanschlüsse, an den FH waren es 15.243, an den Privatunis 2.357 und an den PH haben 2.274 Studenten ihr Lehramtsstudium erfolgreich abgeschlossen.

"Times"-Uni Ranking

Das "Times Higher Education Ranking" 2021 bringt für die heimischen Unis ein durchwachsenes Ergebnis: Für Uni und Medizin-Uni Innsbruck ist es bergauf gegangen, für die Unis Wien, Graz, Leoben und die Technische Uni Wien leicht bergab. Fünf der elf gereihten Austro-Unis (Medizin-Unis Wien und Graz, Unis Klagenfurt und Linz, TU Graz) konnten ihre Position halten. US-Unis dominieren die Top-Ten.

Linzer Uni blieb konstant

Die Uni Wien ist in diesem Jahr von Rang 134 auf 164 zurückgefallen, ähnlich hatte sie in den Jahren 2016, 2017 und 2018 abgeschnitten. Die Medizin-Unis Wien und Graz finden sich wie im Vorjahr in der Ranggruppe 201-250 (ab Platz 200 wird nur mehr in 50-er-Schritten gerankt, ab Platz 400 in 100-er- und ab Platz 601 in 200-er-Gruppen, Anm.). Die im Vorjahr erstmals beim THE-Ranking gereihte Medizin-Uni Innsbruck hat ebenfalls in die Ranggruppe 201-150 aufgeschlossen (Vorjahr: 251-300).

Die Uni Klagenfurt, ebenfalls erst zum zweiten Mal dabei, landet erneut auf den Rängen 301-350. Die Uni Innsbruck ist diesmal in die Ranggruppe 351-400 aufgestiegen (Vorjahr: 401-500), für die TU Wien ging es eine Ranggruppe hinunter (401-500, Vorjahr: 351-400). Die TU Graz wird erneut auf den Rängen 501-600 gelistet, die Uni Linz bleibt auf den Rängen 601-800. Jeweils eine Ranggruppe nach unten ging es für die Uni Graz (601-800) und die Uni Leoben (801-1.000).

Platz eins für Oxford

Platz eins des THE-Ranking geht bereits zum fünften Mal in Folge an die University of Oxford. Abgesehen von Rang sechs mit der University of Cambridge (Großbritannien) gehen alle weiteren Top-Ten-Plätze an US-Institutionen. Auf Rang zwei wird die Stanford University gelistet, gefolgt von Harvard, dem California Institute of Technology (Caltech) und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Rang sieben geht an die University of California, Berkeley, Rang acht an die Yale University, die Princeton University landet auf Platz neun und die University of Chicago auf Platz zehn.

München und Zürich europäische Spitzenreiter

Insgesamt finden sich 59 Unis aus den USA und 29 aus Großbritannien in den Top-200. Deutschland kann 21 und Australien zwölf Top-200-Platzierungen vorweisen, die Niederlande kommen auf elf. Beste kontinentaleuropäische Unis sind die ETH Zürich (Rang 14) und die Ludwig-Maximilians-Universität München (Rang 32).

Die asiatischen Hochschulen bringen unterdessen die US- und britischen Unis immer stärker unter Druck: mit der chinesischen Tsinghua Universität landet erstmals eine asiatische Uni in den Top-20, die Zahl der chinesischen Unis in den Top-100 hat sich verdoppelt.

Das neue Ranking zeige eine "Kräfteverschiebung in der globalen Wissensgesellschaft" von den etablierten Hochschulsystemen im Westen hin zu jenen im Osten, so Phil Baty vom THE. Er geht davon aus, dass dieser Trend durch die Corona-Pandemie noch weiter verstärkt wird, weil vor allem US- und britische Unis durch die Krise eine relevante Zahl talentierter internationaler Studenten und damit gleichzeitig Milliarden an Studiengebühren verlieren könnten.

Für das THE-Ranking 2021 wurden 1.527 Universitäten aus 93 Ländern und Regionen bewertet. Die Rangliste basiert auf 13 Indikatoren aus den Bereichen Forschung, Lehre, Zitierungen, Internationalisierung und Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft. Dafür wurden diesmal u.a. 86 Millionen Zitierungen wissenschaftlicher Veröffentlichungen analysiert und 22.000 Wissenschafter weltweit befragt.