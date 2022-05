Startschuss für 46.000 Maturanten

Mehr als zehn Jahre lang haben sie auf diese Prüfung hingearbeitet, nun ist es so weit: 46.000 Schüler in ganz Österreich legen in dieser Woche einen Großteil ihrer schriftlichen Maturaprüfungen ab, 6433 davon in Oberösterreich. Laut Bildungsministerium wurden dafür insgesamt rund 220.000 Aufgabenhefte mit 4,3 Millionen Seiten gedruckt.

Den Anfang machen die toten Sprachen: Heute schreiben österreichweit 2100 Kandidaten die Latein- oder Altgriechischmatura. Ein Großteil entfällt auf Latein, der griechischen Sprache widmet sich nur eine Handvoll Schüler.

Dann finden die Prüfungen mit den meisten Teilnehmern statt: am Dienstag Mathematik mit 45.000 Teilnehmern. Danach beschert der oberösterreichische Landesfeiertag den Schülern eine Verschnaufpause, bevor am Donnerstag Deutsch dran ist – die einzige Prüfung, an der alle 46.000 Maturanten teilnehmen müssen.

Erneut Sonderregelungen

Es folgen Englisch am Freitag und ab nächster Woche Französisch, Italienisch und Spanisch. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren müssen die Teilnehmer vor der Prüfung einen Antigen-Test (24 Stunden gültig) oder einen PCR-Test (72 Stunden gültig) machen. Ausgenommen sind Personen, die in den vergangenen 60 Tagen coronapositiv waren. Eine Maske müssen die Schüler während der Prüfung nicht tragen.

Einige Sonderregelungen aufgrund der Pandemie bestehen aber weiterhin: Wie schon in den beiden Vorjahren gibt es wieder eine Stunde mehr Arbeitszeit bei jeder Prüfung. Die Note des Zeugnisses der Abschlussklasse wird in die Maturanote miteinberechnet – schriftlich müssen die Prüflinge aber mindestens 30 Prozent der Punkte haben, um eine positive Note zu erreichen.

An die schriftliche Matura fügt sich dann ab Ende Mai die mündliche Reifeprüfung. Sie ist heuer anders als 2020 und 2021 trotz Kritik von Schüler- und Elternvertretern wieder verpflichtend – es gibt allerdings Erleichterungen wie die mögliche Einschränkung von Themengebieten. Und auch hier wird die Note aus der Abschlussklasse miteinberechnet. "Ich bin sehr froh, dass dieses Jahr auch die mündliche Matura wieder für alle stattfinden kann. Denn die Schülerinnen und Schüler haben sich diesen formellen Abschluss nach vielen Jahren in der Schule verdient", sagt Bildungsminister Martin Polaschek (VP).