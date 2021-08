Starkregen löste Erdrutsch aus: Tal abgeschnitten

Die Valser Straße wurde mit Geröll zugeschüttet, weshalb das hintere Tal von der Außenwelt abgeschnitten wurde. Menschen wurden nicht verletzt. Die Mure löste sich gegen 4.40 Uhr in der Früh.

Es handle sich um ein 100-jährliches Hochwasser, so Bürgermeister Klaus Ungerank. Eine Brücke sei weggerissen, ein Parkplatz überschwemmt und etliche Felder überflutet worden. Nach der dritten Straßensperre binnen weniger Tage verlangt der Ortschef eine Erweiterung der Straße, was aber kompliziert sei. Denn es handle sich um ein Natura-2000-Gebiet. Im Bezirk Schwaz wurde am Sonntag ein Forst- und Wanderweg von einer Mure auf einer Länge von 100 Metern weggerissen.