Starke Schneefälle legten in Kärnten den Verkehr lahm

Über 800 Einsätze verzeichneten die Feuerwehren in Kärnten am Mittwoch und Donnerstag. Plötzliche Schneefälle legten Straßen- und Bahnverkehr sowie die Stromversorgung lahm. 20.000 Haushalte waren Donnerstagfrüh ohne Strom, drei Bahnlinien waren außer Betrieb. Bis zu 41 Zentimeter Neuschnee fielen in wenigen Stunden. Die Aufräumarbeiten dauerten gestern den ganzen Tag an.

Auslöser für die großen Schäden waren laut Meteorologin Yasmin Markl nicht niedrige Temperaturen, sondern ein Tiefdruckgebiet über Norditalien. "Dadurch wurde sehr viel feuchte Luft an die Alpensüdseite gedrückt. Normalerweise kennen wir dieses Phänomen von der Alpennordseite. Durch die hohe Feuchtigkeit bildete sich sehr nasser, schwerer Schnee, der natürlich besonders belastend für Infrastruktur wie Strommasten ist", sagt die Expertin von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geologie.

In Oberösterreich gab es gestern und vorgestern nur vereinzelt leichten Schneefall. Ähnliche Verhältnisse wie in Kärnten seien nicht zu befürchten, so Markl.

Sonne am Nachmittag

Nach dem Kälteeinbruch zur Wochenmitte bleiben die Temperaturen in Oberösterreich auch in den kommenden Tagen winterlich. Heute steht Oberösterreich im Einfluss eines Hochdruckgebiets, sodass nach Nebel am Vormittag der Nachmittag auch im Tiefland einige Sonnenstunden bringen kann. In der Nacht kühlt es auf bis zu minus sieben Grad ab, am Tag liegen die Höchsttemperaturen bei drei Grad.

Im Laufe des Nachmittags zieht dann eine Störung von Westen auf, die vom Innviertel aus einen dichten Wolkenschirm über das Land schiebt. Am Samstag ist durch ein Tiefdruckgebiet immer wieder Schneefall möglich, bevor das Wetter am Nachmittag etwas aufhellt. Der Wind frischt auf, es sind Spitzen von 50 km/h möglich.

Am Sonntag bringt eine Warmfront erneut unbeständiges Wetter, es sind sowohl Regen als auch Schneefall möglich, der Himmel bleibt trüb. Und so bleibt das Wetter auch in der kommenden Woche: größtenteils trüb, zwischendurch ist etwas Sonne möglich.