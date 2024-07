Starke Regenfälle: Überschwemmungen und Hangrutschungen in der Obersteiermark

In Traboch (Bezirk Liezen) drohte laut Landeswarnzentrale Steiermark der Damm des Trabochersees zu bersten. Laut ORF-Radio Ö3 gibt es hier mittlerweile Entwarnung, die Pegelstände sollen wieder sinken. Zudem seien rund 20 Haushalte evakuiert worden, berichtete Ö3. Menschen seien keine zu Schaden gekommen, hieß es.

In Mautern (Bezirk Liezen) kam es laut Homepage der Landeswarnzentrale zu massiven Überschwemmungen und Hangrutschungen. Auch in Thörl (Bezirk Bruck an der Mur) gab es wegen der kräftigen Niederschläge Überflutungen. Die Menschen der drei Gemeinden wurden daher gebeten, zu Hause zu bleiben, höher gelegene Räume aufzusuchen und Keller und Tiefgaragen zu meiden.

