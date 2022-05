Starb Häftling in Grazer Zelle an Überdosis?

Ein 23-jähriger Grazer wurde am Samstag in einer Zelle in der Grazer Justizanstalt Jakomini tot aufgefunden. Nun gibt es Gerüchte, wonach der junge Mann an einer Drogen-Überdosis gestorben sein soll. Dafür spricht, dass ein Mitinsasse des Mannes aufgrund seines kritischen Zustandes in einem Grazer Spital im Tiefschlaf liegt, wie die Kleine Zeitung berichtete.

Die Information, dass der 23-Jährige an Drogen gestorben sein könnte, stammt von einer Bekannten der Familie. Sie schilderte, dass am Samstag ein Kriseninterventionsteam der Familie des Verstorbenen mitgeteilt hätte, dieser habe eine Überdosis konsumiert.

Der Sprecher der Justizanstalt, Oberstleutnant Manfred Ullrich, wollte gestern noch nicht bestätigen, dass es sich um einen Drogentod handelte. Dazu müsse man erst die Ergebnisse einer Obduktion abwarten. Ein dritter Insasse der Zelle sei wohlauf.

Dass der Tod des Häftlings erst am Morgen entdeckt wurde, sei kein Versäumnis der Justizanstalt gewesen, so der Sprecher. Der 23-Jährige sei im gelockerten Vollzug gewesen, eine ständige Überwachung der Insassen sei nicht vorgesehen und "unmenschlich". Man sei bemüht, den Drogenschmuggel im Gefängnis zu unterbinden. Ganz gelinge das aber nicht.