Stärkstes Reisewochenende: Auf diesen Strecken drohen lange Staus

In Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg gehen ebenso wie in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg die Ferien zu Ende. Dazu kommen Events wie die European Bike Week und der Dolomitenmann. Vor allem am Samstag, aber teilweise auch schon am Freitagnachmittag und Sonntag könnten sich kilometerlange Blechkolonnen bilden. Möglich sind laut ARBÖ stundenlange Verzögerungen auf den Transitrouten im Süden und Westen sowie im benachbarten Bayern, Italien und Slowenien. Auch an den Grenzen werde bei der Ein- und bei der Ausreise Geduld gefragt sein.

Auf folgenden Strecken erwartet der ARBÖ die längsten Staus in Österreich:

Brennerautobahn (A13) , vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Schönberg und Innsbruck in den Baustellenbereichen

, vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Schönberg und Innsbruck in den Baustellenbereichen Fernpaßstraße (B179) , im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

, im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen Inntalautobahn (A12) , im Großraum Innsbruck und vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden bei der Ausreise

, im Großraum Innsbruck und vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden bei der Ausreise Karawankenautobahn (A11) , bei der Ein- und Ausreise vor dem Karawankentunnel

, bei der Ein- und Ausreise vor dem Karawankentunnel Innkreisautobahn (A8) , vor dem Grenzübergang Suben bei der Ausreise

, vor dem Grenzübergang Suben bei der Ausreise Pyhrnautobahn (A9) , vor dem Baustellenbereich zwischen Deutschfeistritz und Übelbach und der Tunnelkette Klaus sowie im Raum Graz

, vor dem Baustellenbereich zwischen Deutschfeistritz und Übelbach und der Tunnelkette Klaus sowie im Raum Graz Südautobahn (A2) , im Großraum Villach, bei Klagenfurt, auf der Pack und im Großraum Graz

, im Großraum Villach, bei Klagenfurt, auf der Pack und im Großraum Graz Tauernautobahn (A10) , im Großraum Villach, vor dem Karawankentunnel und zwischen Hüttau und Salzburg-Süd

, im Großraum Villach, vor dem Karawankentunnel und zwischen Hüttau und Salzburg-Süd Westautobahn (A1) , im Großraum Salzburg und vor dem Grenzübergang Walserberg bei der Ausreise sowie im Großraum Linz

, im Großraum Salzburg und vor dem Grenzübergang Walserberg bei der Ausreise sowie im Großraum Linz Zillertal Bundesstraße (B169) , vor dem Brettfalltunnel mit Blockabfertigung

, vor dem Brettfalltunnel mit Blockabfertigung Auch auf den Stadteinfahrten von Graz, Innsbruck Klagenfurt, Linz und Salzburg könnte es vor allem ab den Nachmittagsstunden am Sonntag zum Teil wesentlich länger dauern.

Harley-Parade am Faaker See

Zusätzlich zu den Reiserückkehrern wird auch die An- und Abreise zu diversen Events für hohes Verkehrsaufkommen sorgen. Bereits seit Dienstag läuft die European Bike Week, das ehemalige Harley Davidson-Treffen. Tausende Bikerinnen und Biker aus weiten Teilen Europas befinden sich am Faaker See. Höhepunkt der Veranstaltung ist eine Harley-Parade am Samstag, ab 10.00 Uhr. In Dornbirn findet noch bis Sonntag die traditionelle Herbstmesse statt. Tausende Besucher aus dem "Ländle", den anderen Bundesländern in Österreich, Deutschland, Liechtenstein sowie der Schweiz werden das Messequartier besuchen. In Lienz geht am Samstag der Extremsport-Wettbewerb Dolomitenmann über die Bühne. Auch hier werden viele Besucherinnen und Besucher erwartet.