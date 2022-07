Staatsschutz lässt Vermögen von Deripaska-Cousin einfrieren

"Eine von der DSN durchgeführte Überprüfung der natürlichen und juristischen Personen des siebten Sanktionenpaketes erzielte einen Treffer. Aus diesem Grund wurden am 22. Juli die zuständigen Gerichte verständigt", erklärte am Donnerstag ein Sprecher des Innenministeriums. Die Rede ist vom 46-jährigen Pawel Aleksejewitsch Jesubow, einem nahen Verwandten des bereits am 8. April 2022 von der EU sanktionierten Oleg Deripaska. Jesubow wird im Register der wirtschaftlichen Eigentümer des Finanzministeriums als "indirekter wirtschaftlicher Eigentümer" des Hotels Aurelio in Lech am Arlberg geführt

Deripaska, der ein wichtiger Lieferant von Waffen und militärischer Ausrüstung für die russischen Streitkräfte sei, habe seinem Cousin Jesubow "erhebliche Vermögenswerte" übertragen, darunter über die im Eigentum von Jesubow stehende russische Holdinggesellschaft Gost Hotel Management auch ein Hotel in Lech (Österreich), heißt in der am 21. Juli veröffentlichten Begründung des Sanktionsbeschlusses. Im Amtsblatt der Europäischen Union fehlte dabei das genaue Geburtsdatum sowie der eigentlich obligatorische russische Vatersname des nunmehr Sanktionierten.

In öffentlichen Firmenbüchern selbst lässt sich Jesubows Eigentümerschaft des Hotel Aurelio nicht unmittelbar belegen. Die Besitzerstruktur erinnert an eine russische Matrjoschka mit zumindest sechs Puppen: Das Lecher Hotel gehört der österreichischen Aurelio GmbH & Co KG, die ihrerseits der zypriotischen Dornton Limited gehört. Letztere steht im Eigentum der im Sanktionsbeschluss genannten Gost Hotel Management, die der russischen GmbH Ewoljuzija gehört, die selbst der russischen GmbH Polarjon gehört, die ihrerseits wiederum im Besitz der russischen Aktiengesellschaft Tensor steht. Wer die Aktien dieser AG hält, scheint im russischen Firmenregister nicht auf.

Im österreichischen Grundbuch wurden die Sanktionen gegen Jesubow bisher noch nicht vermerkt: Eine Vertreterin des für Lech zuständigen Bezirksgericht Bludenz erklärte der APA am Donnerstag, dass noch kein diesbezügliches Schreiben der DSN eingelangt sei.